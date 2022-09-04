Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфа" — про небезпеку для України позиції МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок, 6 вересня, має намір звітувати перед Радбезом ООН про візит місії даного агентства на Запорізьку АЕС, куди міжнародні експерти зуміли прорватися 1 вересня.

Прорватися попри постійні провокації з боку російських окупантів.

На даному етапі можна передбачити, що прозвучать заяви про необхідність убезпечити ЗАЕС, створивши в тому чи іншому форматі там демілітаризовану зону (зону безпеки). При цьому перша ж прес-конференція Гроссі після повернення із ЗАЕС містить дуже чітке посилання – МАГАТЕ не займається питанням, під чиїм контролем має бути станція. Для місії, за його словами, головне – безпека АЕС. І ці висновки можуть укладатися в політику росії (це, до речі, одна з причин, чому вона дозволила представникам МАГАТЕ потрапити на ЗАЕС). Для Кремля вигідно вийти на формат припинення вогню чи перемир’я у тому чи іншому форматі – за ситуацією як є. Зберігаючи російську присутність на ЗАЕС.

Для України це вкрай невигідно, бо створює й внутрішньополітичні виклики та ризики зменшення зовнішньої військової підтримки. Бо якщо є припинення вогню – то навіщо поставляти зброю?

А росії в цей час буде відновлювати свій потенціал. І ЗАЕС тут лише один із кількох напрямків, за якими росія фактично шантажує країни ЄС і до певної міри США.

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Тому буде розмова про демілітаризацію чи зону безпеки. І не буде розмови про те, що ЗАЕС де-факто відключено від української енергосистеми, що її можуть підключити до російської. Відповідно, росія на цьому тлі пропонуватиме той чи інший формат угоди. Або загальне припинення вогню, або як мінімум створення умовної зони безпеки в районі ЗАЕС.

У такому разі подібна зона, яка не є демілітаризованою (оскільки там знаходяться російські військові), обмежить можливості України в політиці видавлювання росії з окупованих територій. Тому що складно говорити про, наприклад, рух українських військ до Мелітополя, коли в тилу знаходиться ЗАЕС із російськими військами.

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