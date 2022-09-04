Какие угрозы для Украины есть после визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - Игар Тышкевич
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Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" — об опасности для Украины позиции МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, намерен отчитаться перед Совбезом ООН о визите миссии данного агентства на Запорожскую АЭС, куда международные эксперты сумели прорваться 1 сентября.
Прорваться, несмотря на постоянные провокации со стороны российских оккупантов.
На данном этапе можно предсказать, что прозвучат заявления о необходимости обеспечить безопасность ЗАЭС, создав в том или ином формате там демилитаризованную зону (зону безопасности). При этом первая же пресс-конференция Гросси по возвращении с ЗАЭС содержит очень четкий посыл – МАГАТЭ не занимается вопросом, под чьим контролем должна быть станция. Для миссии, по его словам, главное – безопасность АЭС. И данные выводы могут укладываться в политику россии (это, кстати, одна из причин, почему она позволила представителям МАГАТЭ попасть на ЗАЭС). Для Кремля выгодно выйти на формат прекращения огня или перемирия в том или ином формате – по ситуации как есть. Сохраняя российское присутствие на ЗАЭС.
Для Украины это крайне невыгодно, потому что создает и внутриполитические вызовы и риски уменьшение внешней военной поддержки. Потому что если есть прекращение огня – то зачем же поставлять оружие?
А рф в это время будет восстанавливать свой потенциал. И ЗАЭС тут лишь одно из нескольких направлений, по которым россия фактически шантажирует страны ЕС и в некотором роде США.
Поэтому будет разговор о демилитаризации или зоне безопасности. И не будет разговора о том, что ЗАЭС де-факто отключена от украинской энергосистемы, что ее могут подключить к российской. Соответственно, рф на этом фоне станет предлагать тот или иной формат соглашения. Либо общее прекращение огня, либо, как минимум, создание условной зоны безопасности в районе ЗАЭС.
В таком случае подобная зона, которая не является демилитаризированной (так как там находятся российские военные), ограничит возможности Украины в политике выдавливания россии с оккупированных территорий. Потому что сложно говорить о, например, движении украинских войск к Мелитополю, когда в тылу находится ЗАЭС с российскими войсками.
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