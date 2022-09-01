Русские стреляли так, как никогда до этого: что говорят в Энергодаре о визите МАГАТЭ

россия устроила провокацию перед приездом международной комиссии

В четверг, 1 сентября, на 190-й день полномасштабного вторжения рф в Украину на Запорожскую АЭС, расположенную в Энергодаре, прибыла комиссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако жители Энергодара запомнили этот день в первую очередь из-за массированных обстрелов со стороны россии.

Об этом "Телеграфу" рассказал местный житель. По данным источника, к приезду миссии МАГАТЭ россияне решили устроить "концерт", ударив по городу из РСЗО и артиллерии, а также задействовав боевые вертолеты.

"Шили" так, что страшно. Пол дня просидел в коридоре. Не били разве ядерным оружием, а так все было – и РСЗО, и танки, и вертолеты, и артиллерия. Спектакль для МАГАТЭ устроили", — рассказал местный житель.

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Напомним, российские захватчики утром 1 сентября устроили массированный обстрел Энергодара. Из-за ударов помимо мирной инфраструктуры серьезно пострадала и сама станция, где произошло отключение прежде работающего 5-го энергоблока. После обстрелов миссия МАГАТЭ добралась до станции, где находилась около 2 часов в полном составе, что вызвало негодование в Офисе президента. Часть международной инспекции уже покинула станцию, оставив несколько представителей агентства на АЭС.