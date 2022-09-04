Доказательство ядерного терроризма: в сети появилось видео работы российских РСЗО с территории Запорожской атомной станции

Обстрелы велись в непосредственной близости от энергоблока

В ночью со 2 на 3 сентября российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) вели огонь с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в непосредственной близости от энергоблока, что представляет собой акт ядерного терроризма.

Видео кощунственного поступка оккупантов публикует The Insider.

"В кадре видны трубы Запорожской ТЭС, которые видны и на этом панорамном фото из Google. Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это значит, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно", — сказано в сообщении под видео.

Расположение установок реактивного огня

С просьбой дать оценку видео издание обратилось к экспертам Conflict Intelligence Team (CIT).

Напомним, ранее один из сотрудников Запорожской атомной электростанции на условиях анонимности рассказал "Телеграфу" о том, что на станции были обстрелы из миномётов, где-то шесть или семь раз, прилетало в лес. Также, обстреливается территория самой станции. А перед приездом миссии МАГАТЭ русские начали усиленно делать вид, что обстрелы ведутся украинской армией. Для этого они подбрасывали хвостовики от мин, чтобы создавать видимость, что это все украинская сторона.