Обірвано останню лінію зв'язку ЗАЄС з енергосистемою України - заява Енергоатома

Впродовж останніх трьох днів, попри присутність інспекорів МАГАТЕ, росіяни інтенсивно обстрілювали територію навколо Запорізької АЕС і пошкодили останню високовольтну ЛЕП, яка з’єднувала станцію енергосистемою України. Через це був відключений енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС. Про це у терміновому повідомленні заявив український "Енергоатом".

Згідно з повідомленням компанії, інцидент трапився у понеділок, 5 вересня. Через обстріли була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, яка досі з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із українською енергосистемою. Це призвело до розвантаження та відключення шостого енергоблоку.

За попередні дні пошкоджень з подальшим відключенням зазнали лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки МАГАТЕ покинуло ЗАЕС. Як можна за неповні п'ять годин зібрати якусь інформацію? Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про перевірку Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС:

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю західним журналістам назвав дії росії довкола ЗАЕС "використанням ядерної зброї" та попередив про те, що 6 енергоблоків станції можуть стати в разі аварії шістьма "Чорнобилями". Раніше видання The Insider опублікувало відеодоказ того, що російські реактивні системи залпового вогню вели вогонь з території ЗАЕС у ніч з 2 на 3 вересня, що є прямим актом ядерного тероризму.