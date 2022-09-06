МАГАТЕ прозвітувало про інспекцію на Запорізькій АЕС: що кажуть

Росіян закликали припинити обстріли станції, забрати звідти техніку на наглядачів з "Росатому"

Міжнародне агентство з атомної енергії у вівторок, 6 вересня, нарешті оприлюднило звіт за результатами перевірки на Запорізькій АЕС, яку захопили російській окупанти. Текст документа з'явився на офіційному сайті МАГАТЕ, передає "Телеграф".

Коротко про те, що зазначено у звіті:

Це перший випадок військового конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики.

Життєво важливо встановити постійну присутність МАГАТЕ на станції.

Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки збитків об'єктам станції, перевіряти її безпеку та умови праці персоналу.

МАГАТЕ має конкретний та докладний технічний план надання допомоги у галузі охорони та безпеки. Вже розпочалося постачання обладнання на Запорізьку АЕС.

Для запобігання аварії необхідно вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки.

Про обстріли на Запорізькій ЗАЕС та техніку росіян в енергоблоках

У МАГАТЕ заявили, що обстріли станції та околиць потрібно припинити якнайшвидше, щоб зберегти фізичну цілісність ядерного об'єкта. Крім того, члени місії зафіксували наслідки обстрілів на маслобаку для змазки турбін, дахах будівель станції, спецбудівлі з ядерним паливом та сховищем ядерних відходів, навчальному корпусі та контейнері, де розташована система радіаційного контролю.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що обстріли становлять постійну загрозу для ядерної, хоч поки і не спричинили надзвичайної ядерної ситуації.

Примітно, що військову техніку росіян на першому поверсі машинних залів першого та другого енергоблоків ЗАЕС члени місії все ж зафіксували. Крім того, члени місії стали свідками обстрілу станції — це сталося 3 вересня — після чого їм надійшла інструкція терміново евакуюватися.

У звіті агентства йде мова про те, що увесь російський транспорт із районів, де це може вплинути на роботу систем безпеки та обладнання, треба терміново прибрати.

Про співробітників ЗАЕС та присутність членів "Росатому" на об'єкті

У МАГАТЕ відзначили, що персонал ЗАЕС працює в умовах постійного стресу, під тиском та при обмеженому штаті, що значно підвищує ризик людської помилки. Саме тому місія рекомендує "відновити належне робоче середовище" для персоналу атомної станції.

Стосовно співробітників "Росатому", на їх на ЗАЕС бути не повинно.

"Агентство вважає, що присутність старшого технічного персоналу Росатому може призвести до втручання в нормальну роботу оперативного керівництва… і створити потенційне тертя, коли справа доходить до ухвалення рішень", — сказано у звіті.

Нагадаємо, що місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС 1 вересня попри те, що росіяни та їхні колаборанти намагались влаштували обстріли та провокації. Члени місії перебували там всього 5 годин, що викликало обурення у представників Офісу президента України. Примітно, що деякі експерти не очікували від доповіді гендиректора агентства позитивних сигналів для України.