МАГАТЭ отчиталось об инспекции на Запорожской АЭС: что говорят

Россиян призвали прекратить обстрелы станции, забрать оттуда технику на надзирателей из "Росатома"

Международное агентство по атомной энергии во вторник, 6 сентября, наконец-то обнародовало отчет по результатам проверки на Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты. Текст документа появился на официальном сайте МАГАТЭ, передает "Телеграф".

Кратко о том, что указано в отчете:

Это первый случай военного конфликта на объектах обширной ядерной энергетики.

Жизненно важно установить постоянное присутствие МАГАТЭ на станции.

Специалисты миссии будут проводить детальную и непрерывную работу по оценке ущерба объектам станции, проверять ее безопасность и условия труда персонала.

МАГАТЭ имеет конкретный и подробный технический план по оказанию помощи в области охраны и безопасности. Уже начались поставки оборудования на Запорожскую АЭС.

Для предотвращения аварии необходимо принять такие меры, как немедленное установление зоны ядерной безопасности.

Об обстрелах на Запорожской ЗАЭС и технике россиян в энергоблоках

В МАГАТЭ заявили, что обстрелы станции и окрестностей нужно прекратить как можно быстрее, чтобы сохранить физическую целостность ядерного объекта. Кроме того, члены миссии зафиксировали последствия обстрелов на маслобаке для смазки турбин, крышах зданий станции, спецзданий с ядерным топливом и хранилищем ядерных отходов, учебном корпусе и контейнере, где расположена система радиационного контроля.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси заявил, что обстрелы представляют постоянную угрозу для ядерной, хотя пока и не повлекли за собой чрезвычайную ядерную ситуацию.

Примечательно, что военную технику россиян на первом этаже машинных залов первого и второго энергоблоков ЗАЭС члены миссии зафиксировали. Кроме того, члены миссии стали свидетелями обстрела станции – это произошло 3 сентября – после чего им поступила инструкция срочно эвакуироваться.

В отчете агентства говорится, что весь российский транспорт из районов, где это может повлиять на работу систем безопасности и оборудования, нужно срочно убрать.

О сотрудниках ЗАЭС и присутствии членов "Росатома" на объекте

В МАГАТЭ отметили, что персонал ЗАЭС работает в условиях постоянного стресса, под давлением и ограниченном штате, что значительно повышает риск человеческой ошибки. Именно поэтому миссия рекомендует "восстановить надлежащую рабочую среду" для персонала атомной станции.

Что касается сотрудников "Росатома", то их на ЗАЭС быть не должно.

"Агентство считает, что присутствие старшего технического персонала Росатома может привести к вмешательству в нормальную работу оперативного руководства... и создать потенциальное трение, когда дело доходит до принятия решений", — говорится в отчете.

Напомним, что миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября, несмотря на то, что россияне и их коллаборанты пытались устроить обстрелы и провокации. Члены миссии находились там всего 5 часов, что вызвало негодование у представителей Офиса президента Украины. Примечательно, что некоторые эксперты не ожидали доклада гендиректора агентства позитивных сигналов для Украины.