Макрон зробив різку заяву щодо Запорізької АЕС
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Європейська спільнота також налаштована на демілітаризацію атомного об'єкта
У понеділок, 5 вересня, президент Франції Еммануель Макрон виступив з різкою заявою стосовно безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російській окупанти. Французький лідер зазначив, що єдиний спосіб зберегти атомний об'єкт — це вивести звідти російські війська.
Як передає Reuters, про це французький лідер заявив у розмові з президентом України Володимиром Зеленським.
"Президент Франції наголосив на нагальній необхідності забезпечення безпеки АЕС, що може бути досягнуто лише за допомогою відведення російських сил", — повідомили виданню у Єлисейському палаці.
Тим часом високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що російська влада має терміново припинити ядерний шантаж на Запорізькій АЕС.
"Цей ядерний шантаж має бути припинено. Це – гра з вогнем і ще один приклад поведінки росії, яка не поважає міжнародне право та порушує основні принципи ядерної безпеки", — зазначив європейський дипломат.
Крім того, Боррель зазначив, що учасники засідання восьмої Ради Асоціації Україна – ЄС підтримали зусилля МАГАТЕ та наголосили на необхідності демілітаризувати Запорізьку АЕС та залишити станцію в енергосистемі України.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС 1 вересня попри те, що росіяни та їхні колаборанти намагались влаштували обстріли та провокації. Члени місії перебували там всього 5 годин, що викликало обурення у представників Офісу президента України. Звіт гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі по ситуації на ЗАЕС у Радбезі ООН заслухають 6 вересня, але експерти не очікують від його доповіді позитивних сигналів для України.