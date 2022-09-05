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Макрон зробив різку заяву щодо Запорізької АЕС

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Еммануель Макрон заявив, що росвійська мають покинути ЗАЕС Новина оновлена 05 вересня 2022, 19:20
Еммануель Макрон заявив, що росвійська мають покинути ЗАЕС

Європейська спільнота також налаштована на демілітаризацію атомного об'єкта

У понеділок, 5 вересня, президент Франції Еммануель Макрон виступив з різкою заявою стосовно безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російській окупанти. Французький лідер зазначив, що єдиний спосіб зберегти атомний об'єкт — це вивести звідти російські війська.

Як передає Reuters, про це французький лідер заявив у розмові з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Франції наголосив на нагальній необхідності забезпечення безпеки АЕС, що може бути досягнуто лише за допомогою відведення російських сил", — повідомили виданню у Єлисейському палаці.

Тим часом високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що російська влада має терміново припинити ядерний шантаж на Запорізькій АЕС.

"Цей ядерний шантаж має бути припинено. Це – гра з вогнем і ще один приклад поведінки росії, яка не поважає міжнародне право та порушує основні принципи ядерної безпеки", — зазначив європейський дипломат.

Крім того, Боррель зазначив, що учасники засідання восьмої Ради Асоціації Україна – ЄС підтримали зусилля МАГАТЕ та наголосили на необхідності демілітаризувати Запорізьку АЕС та залишити станцію в енергосистемі України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС 1 вересня попри те, що росіяни та їхні колаборанти намагались влаштували обстріли та провокації. Члени місії перебували там всього 5 годин, що викликало обурення у представників Офісу президента України. Звіт гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі по ситуації на ЗАЕС у Радбезі ООН заслухають 6 вересня, але експерти не очікують від його доповіді позитивних сигналів для України.

Теги:
#Франція #Запорізька АЕС #Еммануель Макрон #Жозеп Боррель