Макрон сделал резкое заявление насчет Запорожской АЭС

Европейское сообщество также настроено на демилитаризацию атомного объекта

В понедельник, 5 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резким заявлением насчет безопасности на Запорожской атомной электростанции, которое захватили российские оккупанты. Он отметил, что единственный способ сохранить атомный объект — вывести оттуда российские войска.

Как передает Reuters, об этом французский лидер заявил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Франции подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения безопасности АЭС, что может быть достигнуто только посредством отвода российских сил", — сообщили изданию в Елисейском дворце.

Тем временем высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российские власти должны срочно прекратить ядерный шантаж на Запорожской АЭС.

"Этот ядерный шантаж должен быть прекращен. Это — игра с огнем и еще один пример поведения россии, которая не уважает международное право и нарушает основные принципы ядерной безопасности", — отметил европейский дипломат.

Кроме того, Боррель отметил, что участники заседания восьмого Совета Ассоциации Украина – ЕС поддержали усилия МАГАТЭ и отметили необходимость демилитаризировать Запорожскую АЭС и оставить станцию в энергосистеме Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября, несмотря на то, что россияне и их коллаборанты пытались устроить обстрелы и провокации. Члены миссии находились там всего 5 часов, что вызвало негодование у представителей Офиса президента Украины. Отчет гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ситуации на ЗАЭС в Совбезе ООН заслушают 6 сентября, но эксперты не ожидают от его доклада положительных сигналов для Украины.