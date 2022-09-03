Оккупанты сделали новое тревожное заявление по Запорожской АЭС

москва, как обычно, винит во всем Киев

В субботу, 3 сентября, на 192-й день полномасштабного вторжения рф в Украину захватчики заявили, что на Запорожской АЭС из-за обстрелов была повреждена ЛЭП, в результате чего станция прекратила подачу энергии на подконтрольные Киеву территории.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости. В рф в обстрелах станции цинично обвиняют Украину.

"Подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов", — пишут росСМИ.

Напомним, россияне регулярно устраивают провокации на Запорожской АЭС, обстреливая станцию. К примеру, в день прибытия мисси МАГАТЭ на объект рф устроила массированный обстрел Энергодара, досталось и АЭС. К слову, МАГАТЭ провело 5-часовую инспекцию АЭС, после чего комиссия покинула огромную станцию. Во время инспекции россияне опозорились из-за обвинений ВСУ в обстрелах ЗАЭС, а у Зеленского усомнились в качестве работы МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Ранее рф сделала неожиданное предложение по ЗАЭС.