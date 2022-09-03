Окупанти зробили нову тривожну заяву щодо Запорізької АЕС

москва, як завжди, звинувачує у всьому Київ

У суботу, 3 вересня, на 192-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну загарбники заявили, що на Запорізькій АЕС через обстріли було пошкоджено ЛЕП, внаслідок чого станція припинила подачу енергії на підконтрольні Києву території.

Про це повідомляє пропагандистський ресурс РИА Новости. У рф в обстрілах станції цинічно звинувачують Україну.

"Подача енергії із Запорізької АЕС на підконтрольні Києву території призупинена після пошкодження ЛЕП через українські обстріли", — пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, росіяни регулярно влаштовують провокації на Запорізькій АЕС, обстрілюючи станцію. Наприклад, у день прибуття місії МАГАТЕ на об’єкт рф влаштувала масований обстріл Енергодару, дісталося й АЕС. До речі, МАГАТЕ провело 5-годинну інспекцію АЕС, після чого комісія залишила величезну станцію. Під час інспекції росіяни зганьбилися через звинувачення ЗСУ в обстрілі ЗАЕС, ау Зеленського засумнівалися у якості роботи МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Раніше рф зробила несподівану пропозицію щодо ЗАЕС.