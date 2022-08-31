росія зробила несподівану пропозицію щодо Запорізької АЕС

У рф зробили дивну заяву щодо місії МАГАТЕ на ЗАЕС

У середу, 31 серпня, на 189-й день повномасштабного вторгнення рф місія МАГАТЕ прибула до міста Запоріжжя.

Про це повідомляє Reuters. Наразі місія МАГАТЕ перебуває у черзі на пункті пропуску на території, підконтрольній Україні. Інспектори планують провести на Запорізькій АЕС кілька днів.

За інформацією джерела, росія несподівано підтримала ідею про те, що експерти МАГАТЕ можуть перебувати на Запорізькій АЕС України на постійній основі.

"Генеральний директор МАГАТЕ пан Рафаель Маріано Гроссі підтвердив сьогодні свої плани щодо встановлення постійної присутності фахівців Агентства на ЗАЕС. росія вітає даний намір", — написав у Telegram постійний представник рф при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов.

Нагадаємо, Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва у понеділок, 29 серпня. Група сфокусується на трьох питаннях: фізичний захист АЕС; ядерна безпека; гарантії розповсюдження ядерних матеріалів. Місія МАГАТЕ вирушила на ЗАЕС у середу, проте окупанти не видали членам інспекції спецперепустки.

Раніше повідомлялося, що росіяни знову обстріляли ЗАЕС 27 серпня.