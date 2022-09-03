Війна — день 192: ЗСУ зачищають Херсонщину від окупантів, а росіяни готують удар на Донбасі

Оперативно про головне 3 вересня

Вторгнення російських військ в Україну триває вже 192 дні. Українські військові продовжують операцію зі звільнення Херсонської області від загарбників, однак у Генштабі докладної інформації не розкривають, натомість західні аналітики зазначають, що незабаром ескалація бойових дій може відбутися і на Донеччині, куди окупанти стягують війська. Тим не менш, на тимчасово окупованих територіях все частіше чути вибухи на складах боєприпасів і в розташуваннях російських військ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:20 Байден запросив у Конгресу США майже 12 млрд доларів на допомогу Україні.

Про події 31 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 189: експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, на півдні тривають запеклі бої".

Про те, що відбувалося 1 вересня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 190: День знань під час війни, контрнаступ нового типу від ЗСУ".

А інформація за 2 вересня доступна у трансляції: "Війна — день 191: місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, ЗСУ б’ють по тилах окупантів"