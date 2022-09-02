Нічна "бавовна" у Мелітополі: ППО росіян наскільки "хороша", що снаряди вибухали півночі (відео)

Українські захисники влаштували ворогові у Мелітополі дуже "веселу" нічку

Просування українських військовослужбовців на південному відрізку фронту поступово продовжується. Регулярно детонують ворожі склади з технікою та боєприпасами, і йдеться не лише про херсонський напрямок. Так, у ніч на 2 вересня дуже голосно було в тимчасово окупованому Мелітополі, який всі намагаються схилити до "референдуму". За словами мера міста Івана Федорова, наші захисники ювелірно "відпрацювали" одразу за двома розташуваннями противника.

Про це чиновник розповів в особистому Telegram-каналі. Інформацію про потужну детонацію боєприпасів на, судячи з усього, пошкодженій базі росіян підтверджує також і місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

Перші вибухи городяни почули близько другої години ночі. Бійці ЗСУ були максимально прицільні, оформивши попадання суто по скупченню російських сил.

Гори-гори ясно!

До речі, одна з баз, яка палала після "прильоту", розташовувалася поряд з військовим аеродромом. Ця локація добре відома українським військовим, тому знищити техніку, що знаходиться там, і снаряди не стало значною проблемою.

Аеродром "Мелітополь" на карті

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"Потрапили настільки прицільно, що детонувало ще кілька годин після вибуху", — наголосив Іван Федоров.

Другий пункт, куди потрапили українські військовослужбовці, зараз уточнюється розвідкою, як і дані про ймовірні втрати російських загарбників.

Цікаво, що окупанти одразу ж здійснили найбільш звичну для них справу — збрехали мирному населенню, заявивши про "успішну роботу засобів ППО" у Мелітополі. Втім, подальша детонація запасів, яку добре чула вся округа ще півночі, звісно ж, підтвердила унікальну "успішність" захисту росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні потужні вибухи лунали трохи на південь від Мелітополя. Характерні звуки було чути осторонь Молочного Лимана, куди російські загарбники раніше відвезли частину своєї бойової техніки. Цілком можливо, що вона вже встигла перетворитися на цвинтар металобрухту.

Також ми писали про те, як Мелітополю доводиться виживати в окупації. Ціни на деякі продукти дуже неприємно вражають.