Війна — день 191: місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, ЗСУ б’ють по тилах окупантів

Оперативно про головне 2 вересня

Протягом 191 дня українські захисники хоробро відбивають атаки російських військ, які повномасштабно вторглися до нашої країни у лютому 2022 року. Поки в Генштабі ЗСУ мовчать про південний напрям, відомо, що окупанти день за днем продовжують штурмувати позиції українських сил оборони на Донбасі. При цьому ЗСУ продовжують працювати по тилах загарбників, влаштовуючи "бавовну" на окупованих територіях півдня. На політичному фронті президент росії володимир путін оголосив про нову "мету" війни в Україні. Безглузду заяву глава кремля зробив у Калінінграді. Крім того, місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС, де після 2-годинної перевірки частина делегації залишила станцію. Перед приїздом міжнародної місії росіяни масово обстріляли Енергодар.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни вдарили трьома ракетами по Харківщині та облцентру: два прильоти в місті, один в області.

З інформацією за 30 серпня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 188: ЗСУ перейшли у контрнаступ на півдні України".

Про події 31 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 189: експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, на півдні тривають запеклі бої".

Про те, що відбувалося 1 вересня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 190: День знань під час війни, контрнаступ нового типу від ЗСУ".