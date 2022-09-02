Дружина Арестовича дала відверте інтерв'ю: як вона виглядає та які секрети розкрила

Крім того, жінка поділилася інформацією про власні захоплення та виховання сина

Радник Офісу президента України Олексій Арестович після початку повномасштабного російського вторгнення став "головним заспокоювачем" для українок. Уваги до його коментарів про ситуацію в країні, блогу на Youtube та програм з його участю було багато, а особливо серед жінок. У мережі навіть жартували, що Арестович забрав на себе всіх "вовчиць" співака Олега Винника, який виїхав за кордон. Однак мало хто знає, що радник ОП щасливо одружений та має сина.

З його дружиною — Анастасією Арестович — спілкувалися журналісти жіночого журналу ELLE. Жінка розповіла про перше знайомство з майбутнім чоловіком, їхні стосунки зараз та, звісно ж, про сина.

Що відомо про Анастасію Арестович?

Дружина Олексія Арестовича не є публічною особою і не прагне потрапити у публічне поле, як її чоловік. Анастасія є уродженкою Києва, де разом з чоловіком та дитиною проживає й зараз. Навчалася жінка в столичному Університеті "КРОК" й має ступінь бакалавра у сфері економіки та магістра — з управління проєктами.

Про свою діяльність до знайомства з Олексієм Арестовичем вона розповіла наступне: "Я працювала приблизно 10 років у багатьох сферах, до того як зустріла Олексія. У мене був досвід у будівельному консалтингу, нерухомості, рекламному бізнесі й навіть ІТ, але я всюди так чи інакше займалася проєктною діяльністю, керуванням чи адмініструванням".

Станом на зараз дружина Арестовича вивчає психологію у Київському психологічному центрі Inspiris. А також розвиває ком’юніті Space Love Community, яке допомагає людям на шляху саморозвитку та набуття свого істинного стану. Хобі жінки — вокал.

Анастасія Арестович має економічну освіту, але зараз займається психологією

Знайомство з чоловіком та теперішні стосунки

Анастасія розповіла, що зі своїм майбутнім чоловіком вона познайомилася, прийшовши на навчання до його авторської школи. Майже одразу після одруження у пари народився син — Сашко. Зараз хлопчику вже 6 років.

За словами дружини Арестовича, війна не вплинула на їх стосунки, однак на якийсь час Анастасії з сином довелося поїхати з Києва і залишити його виконувати роботу.

"Ніяка посада не змінює його як людину, тому я не відчуваю якогось специфічного дискомфорту чи навпаки. Різниця лише в часі, який Олексій виділяє на роботу", — розповіла жінка про їх стосунки під час війни.

При цьому вона додала, що під час воєнного стану чоловік став і її заспокійливим, адже коли у жінки виникали якісь питання про події в Україні, то вона йшла з ними до нього і він знаходив правильні слова.

Теперішня популярність Олексія Арестовича ніяк не вплинула на стосунки подружжя.

"Популярність чоловіка органічно вбудована в наше повсякденне життя ще з нашого знайомства. Я абсолютно свідомо приймала рішення зв’язати життя саме з такою людиною, тож процес адаптації вже давно минув. А те, що до нього прикута велика увага жіночої та, як на мене, не менша чоловічої аудиторії, мене тішить. Чим більше людей почуватимуть себе впевнено та будуть інформовані, тим краще", — зазначила Анастасія.

Майбутня дружина Арестовича познайомилася з ним у його ж авторській школі

Подружжя виховує 6-річного сина

У Олексія та Анастасії Арестовичів є син — шестирічний Сашко. За нього жінка найбільше переживала, коли почалося повномасштабне військове вторгнення росіян в Україну.

"На щастя, Сашко проспав початок наступу, коли були дуже гучні вибухи. Потім зранку я його попередила, щоб він не лякався, якщо почує вибух, і знав, що це працює наша ППО. Пам’ятаю, як він почув один вибух і сказав: "Мамо, я не налякався", — розповіла жінка про перший день війни.

На якийсь час Анастасії з сином довелося поїхати з Києва й залишити чоловіка. За її словами, син не до кінця розуміє, що зараз відбувається в Україні. Звісно, це тому, що він ще маленька дитина.

"Сашку 6 років, і він ще занадто малий, щоб відслідковувати порядок денний. Я йому пояснювала, чому ми були вимушені поїхати, чому ми довго не бачимо тата, чому він не ходить у садочок, чому ми не можемо робити те, що робили зазвичай. Я пояснювала, що Росія напала на Україну і хоче забрати наші території, підкреслюючи, що наша армія захищає нас. Загалом ми нічого не приховуємо від сина", — розповіла вона.

Олексій Арестович з сином Сашком та дружиною Анастасією

Дружина Арестовича розповіла, що на початку війни їм довелося покинути Київ разом з сином

Сашку Арестовичу зараз 6 рочків

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно Олексій Арестович дав інтерв'ю Дар'ї Астаф'євій та шокував її трюком із зайвим пальцем.