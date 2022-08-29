Арештович налякав Астаф’єву "трюком із зайвим пальцем" і засмутив "Маму Вєрки Сердючки"

Радник Єрмака дав інтерв’ю телеведучій і вирішив посмішити її фоловерів

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович відомий своїм прагненням коментувати велику кількість подій, що відбуваються на фронті та на міжнародній арені, а також роздавати інтерв’ю популярним телеведучим.

На цей раз він вирішив поспілкуватися зі співачкою-волонтеркою Дашею Астаф’євою.

Такий висновок можна зробити з посту, яку вона опублікувала в Instagram.

При цьому під час бесіди радник Єрмака як людина, яка користується успіхом у жіночої статі, вирішив, очевидно, "пустити пил" Даші в очі і показав їй знаменитий фокус "є палець — немає пальця", який люблять показувати молодші школярі.

Даша, в свою чергу, вирішила підіграти своєму гостеві і вдала, що страшенно здивована тим, що палець з’являється нізвідки.

"Так, я спочатку теж подумала, що це мій палець. Трохи заспокоїлася. Пан @alexey.arestovich розуміється на жестах", — написала вона.

Арештович здивував Астаф’єву

Після цього підписники Даші влаштували в акаунті "справжній іржач" з веселими жартами, і лише Інна Білоконь, більш відома як виконавиця ролі "Мами Вєрки Сердючки", завбачливо написала: "Дівчата, дивіться інтерв’ю, але не чіпайте красеня, він мій і тільки мій" . Таке застереження було, очевидно, визвано тим, що Арестович кілька днів тому почав "підкочувати" до "Мами Сердючки" на очах у публіки. А якій із жінок не подобається увага відомого красеня?

При цьому слід нагадати, що іноді Олексій Арестович виконує і дуже потрібну роботу: зокрема, ставить на місце "кремлівського клоуна " Дмитра Медведєва.