Арестович напугал Астафьеву "трюком с лишним пальцем" и расстроил "Маму Верки Сердючки"

Советник Ермака дал интервью телеведущей и решил посмешить ее фолловеров

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович известен своим стремлением комментировать большое количество событий, происходящих на фронте и на международной арене, а также раздавать интервью популярным телеведущим.

В этот раз он решил пообщаться с певицей-волонтеркой Дашей Астафьевой.

Такой вывод можно сделать из поста, который она опубликовала в Instagram.

При этом во время беседы советник Ермака как пользующийся успехом у женского пола человек решил, очевидно, "пустить пыль" Даше в глаза и показал ей знаменитый фокус "есть палец – нет пальца", который любят показывать младшие школьники.

Даша решила подыграть своему гостю и сделала вид, что страшно удивлена тем, что палец появляется ниоткуда.

"Да, я сначала тоже подумала, что это мой палец. Немного успокоилась. Господин @alexey.arestovich разбирается в жестах", — написала она.

Арестович удивил Астафьеву

После этого подписчики Даши устроили в аккаунте "настоящий ржач" с развеселыми шутками, и только Инна Белоконь, более известная как исполнительница роли "Мамы Верки Сердючки" предусмотрительно написала: "Девушки, смотрите интервью, но не трогайте красавца, он мой и только мой". Такое предостережение было, очевидно, вызвано тем, что Арестович парочку дней назад начал "подкатывать" к "Маме Сердючки" на глазах у публики. А какой из женщин не нравится внимание известного красавца?

При этом следует напомнить, что иногда Алексей Арестович выполняет и весьма нужную работу: в частности, ставит на место "кремлевского клоуна" дмитрия медведева.