Лише одна зброя може зруйнувати Кримський міст — Арестович

Україна не стала б застосовувати цю зброю, навіть якби вона мала

Радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що Україна не може знищити Кримський міст через Керченську протоку. Він зазначає, що для того, щоб його зруйнувати, потрібна тактична ядерна зброя, а в нашої країни її немає.

Про це він розповів в ефірі програми з Марком Фейгіним. Він зазначив, що удари HIMARS по мостах ефективні, але не повністю перешкоджають просуванню росіян по них. В приклад навів Антонівський міст, який попри численні удари, все ще має обмежену пропускну здатність.

Варіантів руйнівного удару по Кримському мосту немає, для його знищення потрібна не менш ніж тактична ядерна зброя, але вона може не впоратися з повним знищенням, а тільки пошкодити міст. Арестович зазначив, що якби вона була в України, її застосування було б малоймовірне.

Радник Офісу президента зазначив, що можливий лише символічний удар, щоб налякати ворога. Реальної бойової ефективності він не матиме. Нагадаємо, що довжина Кримського мосту 19 кілометрів і він з’єднує Крим із росією. Спорудження велося з урахуванням сучасних технологій, передбачається, що міст може витримати землетрус. Також його посилено охороняють російські сили ППО.

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Раніше заяви про можливість атаки ЗСУ Кримським мостом прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що українські військові не анонсують свій вибір цілей. В Офісі президента раніше називали Кримський міст "законною метою для України". Як повідомляв "Телеграф", військові вважають знищення мосту необхідним для деокупації Криму. Саме ним російські загарбники перевозять військові вантажі, техніку і солдатів спочатку на півостров, а потім і на південь України.