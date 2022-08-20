Радник несправжній? ЗМІ дізналися цікавий факт про Арестовича

Арестович позиціонує себе як радник глави Офісу президента, проте там його офіційно "не знають". То кого ж слухає Україна останні 6 місяців?

Олексій Арестович, який нещодавно заявив про свої президентські амбіції і представляється як радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака, не є ні штатним, ні позаштатним радником керівництва ОП.

Про це йдеться у повному переліку Департаменту з питань звернень громадян ОПУ, наданому 8 серпня 2022 року виданню "Український тиждень" на відповідний запит.

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Варто зазначити, що сам Арестович на словах представляє себе останнім часом "радником Офісу президента, позаштатним", а в його офіційний телеграм-канал вказаний як "Офіційний канал Радника Офісу Президента України — Олексія Арестовича".

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Примітно також, що ні представники влади України, ні сам Арестович жодного разу не спростовували те, як його представляють у ЗМІ.

Після початку російського вторгнення в Україну багато українців прикували свою увагу до новин та познайомилися ближче з чинними представниками влади. Арестович на той час здобув славу "головного психотерапевта України" за те, що регулярно записував відеозвернення з порадами, як впоратися зі стресом і перестати панікувати.

Примітно, що в Україні навіть знаходили шоколад із його портретом.