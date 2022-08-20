Советник ненастоящий? СМИ узнали интересный факт об Арестовиче
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Арестович позиционирует себя как советник главы Офиса президента, однако там его официально "не знают". Так кого же слушает Украина последние 6 месяцев?
Недавно заявивший о своих президентских амбициях Алексей Арестович, который представляется как советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, не числится ни штатным, ни внештатным советником руководства ОП.
Об этом говорится в полном перечне Департамента по вопросам обращений граждан ОПУ, предоставленном 8 августа 2022 года изданию "Український тиждень" на соответствующий запрос.
Стоит отметить, что сам Арестович на словах представляет себя в последнее время "советником Офиса президента, внештатным", а его официальный телеграм-канал указан как "Официальный канал Советника Офиса Президента Украины — Алексея Арестовича".
Примечательно также то, что ни представители властей Украины, ни сам Арестович ни разу не опровергали то, как его представляют в СМИ.
После начала российского вторжения в Украину многие украинцы приковали свое внимание к новостям и познакомились поближе с действующими представителями власти. Арестович в то время получил славу "главного психотерапевта Украины" за то, что регулярно записывал видеообращения с советами, как справиться со стрессом и перестать паниковать.
Примечательно, что в Украине даже находили шоколад с его портретом.