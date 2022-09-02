Жена Арестовича дала откровенное интервью: как она выглядит и какие секреты раскрыла

Кроме того, женщина поделилась информацией о собственных увлечениях и воспитании сына

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович после начала полномасштабного российского вторжения стал "главным успокоителем" для украинок. Внимания к его комментариям о ситуации в стране, блоге на Youtube и программам с его участием было много, особенно среди женщин. В сети даже шутили, что Арестович забрал на себя всех "волчиц" уехавшего за границу певца Олега Винника. Однако мало кто знает, что советник ОП счастливо женат и имеет сына.

С его женой – Анастасией Арестович – общались журналисты женского журнала ELLE. Женщина рассказала о первом знакомстве с будущим мужем, их отношениях сейчас и, конечно же, о сыне.

Что известно об Анастасии Арестович?

Жена Алексея Арестовича не публичная личность и не стремится попасть в публичное поле, как ее муж. Анастасия — уроженка Киева, где вместе с мужем и ребенком проживает и сейчас. Училась женщина в столичном Университете "КРОК", имеет степень бакалавра в сфере экономики и магистра по управлению проектами.

О своей деятельности до знакомства с Алексеем Арестовичем она рассказала следующее: "Я работала примерно 10 лет во многих сферах, прежде чем встретила Алексея. У меня был опыт в строительном консалтинге, недвижимости, рекламном бизнесе и даже ИТ, но я повсюду так или иначе занималась проектной деятельностью, управлением или администрированием".

На сегодня жена Арестовича изучает психологию в Киевском психологическом центре Inspiris. А также развивает комьюнити Space Love Community, которое помогает людям на пути саморазвития и обретения своего истинного состояния. Хобби женщины – вокал.

Анастасия Арестович имеет экономическое образование, но сейчас занимается психологией

Знакомство с мужем и нынешние отношения

Анастасия рассказала, что со своим будущим мужем она познакомилась, придя на обучение в его авторскую школу. Почти сразу после женитьбы у пары родился сын — Саша. Сейчас мальчику уже 6 лет.

По словам жены Арестовича, война не повлияла на их отношения, однако на некоторое время Анастасии с сыном пришлось уехать из Киева и оставить его выполнять работу.

"Никакая должность не меняет его как человека, поэтому я не чувствую какого-то специфического дискомфорта или наоборот. Разница лишь во времени, которое Алексей выделяет на работу", — рассказала женщина об их отношениях во время войны.

При этом она добавила, что во время военного положения мужчина стал и ее успокоительным. Когда у женщины возникали какие-то вопросы о событиях в Украине, то она шла с ними к нему и он находил правильные слова.

Нынешняя популярность Алексея Арестовича также никак не повлияла на отношения супругов.

"Популярность мужа органично встроена в нашу повседневную жизнь еще с нашего знакомства. Я совершенно сознательно принимала решение связать жизнь именно с таким человеком, поэтому процесс адаптации уже давно прошел. А то, что к нему приковано большое внимание женской и, как по мне, не меньше мужской аудитории, меня радует. Чем больше людей будут чувствовать себя уверенно и будут информированы, тем лучше", — отметила Анастасия.

Будущая жена Арестовича познакомилась с ним в его авторской школе

Супруги воспитывают 6-летнего сына

У Алексея и Анастасии Арестовичей есть сын — шестилетний Саша. За него женщина больше всего переживала, когда началось полномасштабное военное вторжение россиян в Украину.

"К счастью, Саша проспал начало наступления, когда были очень громкие взрывы. Затем утром я его предупредила, чтобы он не пугался, если услышит взрыв, и знал, что это работает наша ПВО. Помню, как он услышал один взрыв и сказал: "Мама, я не испугался"", — рассказала женщина о первом дне войны.

На время Анастасии с сыном пришлось уехать из Киева и оставить мужа. По ее словам, сын не до конца понимает, что сейчас происходит в Украине. Конечно, это потому, что он еще маленький ребенок.

"Саше 6 лет, и он еще слишком мал, чтобы отслеживать повестку дня. Я ему объясняла, почему мы были вынуждены уехать, почему мы долго не видим папу, почему он не ходит в садик, почему мы не можем делать то, что делали обычно. Я объясняла, что Россия напала на Украину и хочет забрать наши территории, подчеркивая, что наша армия защищает нас. В общем, мы ничего не скрываем от сына", — рассказала она.

Алексей Арестович с сыном Сашей и женой Анастасией

Жена Арестовича рассказала, что в начале войны им пришлось покинуть Киев вместе с сыном

Саше Арестовичу сейчас 6 лет

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно Алексей Арестович дал интервью Дарье Астафьевой и шокировал ее трюком с лишним пальцем.