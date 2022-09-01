Бої на сході не припиняються, росія атакує на двох напрямках: свіжі карти боїв в Україні

Ворог не зупиняє обстрілів міст та позицій військових

Російські війська продовжують атакувати Україну з півдня та сходу. Український Генштаб мовчить про ситуацію на південному фронті, повідомляючи лише про локалізацію російських обстрілів.

Російські офіційні особи та блогери на тлі цього намагаються виставити український контрнаступ невдалим, але в Інституті вивчення війни закликають до пізнішої оцінки операції, оскільки вона може бути розрахована на хибні маневри.

На сході наземні атаки окупанти проводили в районі Бахмута та на південний захід від Донецька, зазначає Генштаб ЗСУ. На території раніше окупованого Криму намагаються налагодити ППО для протидії безпілотника та дрібнішим цілям у принципі.

Карта боїв в Україні

Схід України

У районі лінії Ізюм-Слов’янськ, а також у напрямку Сіверська настання росіян не зафіксовано, атаки з артилерії продовжуються. На південь від Бахмута тривають атаки в районі Веселої Долини та Зайцевого. Ворог продовжує посилені обстріли на Авдіївському напрямі. Наголошується також на активності окупантів на Новопавлівському напрямку, у бік до кордону із Запорізькою областю. Окупанти вели безуспішний наступ у районі Водяного.

Карта боїв на сході

Харків

Напередодні російські війська намагалися просунутися до Прудянки за 25 км від Харкова, бої також тривають у цьому районі в Цупівці, Дементіївці, Великих Проходах — стверджують місцеві джерела. На ранок 1 вересня наземних атак не зафіксовано, але в цьому районі відмічено артилерійські обстріли. Також на Харківському напрямку ворог використовує для розвідки безпілотники. Частина російських джерел непокоїться через українські війська в районі Балаклії.

Карта боїв біля Харкова

Південь України

Аналітики ISW вважають, що нове поповнення сил росії — 3-й армійський корпус діятиме на кордоні Запорізької та Донецької області, спираючись на те, що окупанти робили спроби просування в цьому районі. На території окупованого Криму тим часом намагаються захиститись від ймовірних українських атак безпілотниками — вони реконструюють системи ППО та обмежили продаж дронів та піротехніки на півострові. Окрім Сирії, росія може завести до Криму ППО та з інших напрямків. Наступів росії у Херсонській та Запорізькій області не зафіксовано. Обстріли та авіаудари продовжуються.

Карта боїв на півдні України

Контрнаступальні операції України

Удари по російським скупченням техніки та інфраструктури продовжуються в Херсонській області. Аналітики зазначають, що концентрація ударів у центрі Херсонщини вказує, що ЗСУ намагається перешкодити постачанню росіян на півночі області, щоб підтримати витіснення військ росії на лівий берег Дніпра. У російських джерелах відзначається п’ять осередків боїв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кількість ударів по російських позиціях на півдні України за минулу добу зросла до 24 — знищено не лише техніку російського агресора. При цьому в Європі побоюються відкриття росією другого фронту і зазначають, що запас снарядів має досить великий.