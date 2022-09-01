росія може відкрити другий фронт і не вичерпала запас снарядів: одкровення німецького генерала

росія накопичувала військову міць довго і має можливості

Поки країни НАТО готуються до тривалого протистояння України та росії та заявляють про свою підтримку, у Європі нагадують про військові можливості рф. Так, Еберхард Цорн генерал та генеральний інспектор німецької армії зазначив, що у росії масштабні військові запаси і вона може відкрити другий фронт у разі потреби.

В інтерв’ю Reuters він зазначив, що у війні з Україною не бере участь більша частина російського флоту, а також є небезпечний для НАТО потенціал у повітряних сил рф. Також Цорн упевнений у потенціалі сухопутних військ росії у відкритті другого фронту, попри те, що більшість пов’язана війною в Україні.

Однією з ймовірних гарячих точок у статті називається Калінінград, що знаходиться між Литвою та Польщею, росія розміщує там озброєння. Цорн також вважає, що рф може розшити конфлікт на регіональному рівні. Він вважає такий вчинок нерозумним, але уточнює, що боєприпаси в росії не скоро закінчаться. Він оцінив кількість артилерійських снарядів, випущених по Україні в день від 40 до 60 тисяч, боєзапас рф частково старий і неточний: "але саме вони завдають великих руйнувань цивільній інфраструктурі".

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Генерал висловився і про перспективи завершення війни, зазначивши, що росія рухається вперед силою ударів своєї артилерії, не зважаючи на жертви серед цивільного населення та військового вирішення конфлікту поки що не передбачається. Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії може виникнути "снарядний голод" вже до кінця року. Зношуються також і стволи їх знарядь. Україні тим часом обіцяють нову військову допомогу : снаряди, засоби радіоелектронної боротьби та сучасні міні-безпілотники.