Надпотрібне озброєння та снаряди на 3 мільярди: у Пентагоні розповіли, що отримає Україна від США
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Це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України
Пакет військової допомоги Україні вартістю майже 3 мільярди доларів, про який оголосив президент США Джозеф Байден, розрахований на довгострокову перспективу і включає як системи ПРО, радари та снаряди, так і фінансування навчання українських військових, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США
"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових пріоритетних можливостей Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі, щоб Україна могла продовжувати захищати себе як незалежну, суверенну та процвітаючу державу. На сьогоднішній день це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України", — йдеться у повідомленні.
Також у Пентагоні повідомили, що саме передбачає цей пакет військової допомоги Україні, а саме:
- Шість додаткових національних удосконалених зенітних ракетних систем (NASAMS) із додатковими боєприпасами для NASAMS;
- Боєкомплект 155 мм артилерії до 245 000 снарядів;
- Боєкомплект 120 мм мінометів до 65 000 мін;
- До 24 протиартилерійських РЛС;
- Безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle;
- Системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE;
- Ракетні системи із лазерним наведенням;
- Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Як повідомлялося, до 31-го Дня незалежності України Норвегія та Великобританія оголосили, що нададуть ЗСУ небачені раніше на фронті розвідувальні мікродрони.