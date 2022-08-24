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Надпотрібне озброєння та снаряди на 3 мільярди: у Пентагоні розповіли, що отримає Україна від США

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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США надсилають чергову партію військової допомоги Україні Новина оновлена 24 серпня 2022, 21:59
США надсилають чергову партію військової допомоги Україні

Це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України

Пакет військової допомоги Україні вартістю майже 3 мільярди доларів, про який оголосив президент США Джозеф Байден, розрахований на довгострокову перспективу і включає як системи ПРО, радари та снаряди, так і фінансування навчання українських військових, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових пріоритетних можливостей Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі, щоб Україна могла продовжувати захищати себе як незалежну, суверенну та процвітаючу державу. На сьогоднішній день це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України", — йдеться у повідомленні.

Також у Пентагоні повідомили, що саме передбачає цей пакет військової допомоги Україні, а саме:

  • Шість додаткових національних удосконалених зенітних ракетних систем (NASAMS) із додатковими боєприпасами для NASAMS;
  • Боєкомплект 155 мм артилерії до 245 000 снарядів;
  • Боєкомплект 120 мм мінометів до 65 000 мін;
  • До 24 протиартилерійських РЛС;
  • Безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle;
  • Системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE;
  • Ракетні системи із лазерним наведенням;
  • Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Як повідомлялося, до 31-го Дня незалежності України Норвегія та Великобританія оголосили, що нададуть ЗСУ небачені раніше на фронті розвідувальні мікродрони.

Теги:
#Україна #США #ППО #Озброєння #Снаряди #Військова допомога #NASAMS