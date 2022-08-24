Надпотрібне озброєння та снаряди на 3 мільярди: у Пентагоні розповіли, що отримає Україна від США

Це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України

Пакет військової допомоги Україні вартістю майже 3 мільярди доларів, про який оголосив президент США Джозеф Байден, розрахований на довгострокову перспективу і включає як системи ПРО, радари та снаряди, так і фінансування навчання українських військових, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових пріоритетних можливостей Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі, щоб Україна могла продовжувати захищати себе як незалежну, суверенну та процвітаючу державу. На сьогоднішній день це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України", — йдеться у повідомленні.

Також у Пентагоні повідомили, що саме передбачає цей пакет військової допомоги Україні, а саме:

Шість додаткових національних удосконалених зенітних ракетних систем (NASAMS) із додатковими боєприпасами для NASAMS;

Боєкомплект 155 мм артилерії до 245 000 снарядів;

Боєкомплект 120 мм мінометів до 65 000 мін;

До 24 протиартилерійських РЛС;

Безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle;

Системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE;

Ракетні системи із лазерним наведенням;

Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Як повідомлялося, до 31-го Дня незалежності України Норвегія та Великобританія оголосили, що нададуть ЗСУ небачені раніше на фронті розвідувальні мікродрони.