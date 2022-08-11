"Схожі на HIMARS": Британія дасть Україні додаткові РСЗВ

У Британії задоволені тим, як ЗСУ використовують надану зброю

Велика Британія підтвердила, що має намір передати Україні додаткові РСЗВ, "які схожі на HIMARS", та значну кількість снарядів до них.

Як повідомляє ВВС, про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес під час міжнародної конференції в Копенгагені, на якій обговорюються питання підтримки України.

Хоч Уоллес і не говорив, які саме РСЗВ будуть передані, але очевидно, що він мав на увазі установки M270 MLRS, які є важчою версією HIMARS, але використовують ті ж ракети, що здатні вражати цілі на відстані 80 кілометрів.

Він зазначив, що Британія вже передала Україні три установки цього типу і має намір передати ще три.

При цьому Уоллес зазначив, що бійці ЗСУ довели, що здатні більш ефективно визначати, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчувалися боєприпаси. За його словами, це є частиною переходу України від старого радянського озброєння до нової зброї стандарту НАТО.

"Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни і стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення путіна", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня США заявили про виділення нового пакету військової допомоги у розмірі 1 мільярда доларів. У ньому будуть додаткові ракети до HIMARS, але не буде додаткових РСЗВ.

У Пентагоні зазначили, що це не ті установки, яких потрібні сотні для досягнення поставлених завдань.