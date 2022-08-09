США поки що не надсилатимуть Україні нові HIMARS: названо причину

У США вважають, що Україна має достатньо американських РСЗВ

У вівторок, 9 серпня, на 167-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Пентагон поки не надсилатиме Україні нові системи HIMARS.

Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, повідомляє прокремлівське видання РИА. Каль вважає, що у ЗСУ достатньо таких систем для виконання поставлених завдань. Водночас він запевнив, що Штати продовжать постачати боєприпаси до цих установок.

"Це не ті системи, які, за нашими оцінками, потрібні сотнями для досягнення тих результатів, які вони демонструють. Це системи точного наведення, які потрібні для поразки дуже певних цілей, і українці їх використовують саме таким чином", — сказав Каль.

Він додав, що Україна отримала також шість систем M270, тому "українці у досить хорошому положенні з погляду числа цих систем".

"Зараз для нас пріоритет – забезпечити для них безперервний потік постачання GMLRS (ракети для HIMARS)", — заявив заступник міністра оборони США.

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Нагадаємо, кілька систем HIMARS та інше західне озброєння допомогли помітно уповільнити наступ окупантів на Донбасі за рахунок знищення об’єктів логістики загарбників. Напередодні HIMARS рознесли казарми окупантів у Запорізькій області. Крім того, американські РСЗВ чудово справляються з командними пунктами росіян.