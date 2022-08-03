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"Спишуть на HIMARS": у Підмосков’ї спалахнув величезний склад (фото та відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Склад Озон спалахнув за лічені хвилини Новина оновлена 03 серпня 2022, 13:30
Склад Озон спалахнув за лічені хвилини

Попередньо в будівлі перебувало понад тисячу людей

Вдень у середу, 3 серпня, у російському Підмосков’ї спалахнув великий склад Озон, — площу пожежі оцінюють у десятки тисяч квадратних метрів. Дані про постраждалих наразі встановлюються.

Вражаючі фото та відео з місця подій публікують російські паблики у соцмережах.

Зазначається, що інцидент стався на складі на Новоризькому шосе в Істринському районі Підмосков’я, за лічені хвилини вогонь охопив десятки тисяч квадратних метрів.

Склад Озон пожежа Нова Рига

Попередньою причиною інциденту називають коротке замикання.

На момент загоряння на складі перебувало понад тисячу осіб, більшість із них евакуювалися самостійно, чи є постраждалі — поки що невідомо.

Склад Озон пожежа Нова Рига

Навколо будівлі розлітаються шматки обгорілого пластику.

Склад Озон пожежа Нова Рига

Варто зауважити, що в соцмережах українці згадали про пожежі, які регулярно трапляються на російських складах боєприпасів на Донбасі, і пожартували, що і в цьому випадку відповідальність за інцидент можуть перекласти на РСЗВ HIMARS, від яких так страждають окупанти в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні в Пітері горіло величезне судно.

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#Пожежа #Підмосков'ї