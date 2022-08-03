"Спишуть на HIMARS": у Підмосков’ї спалахнув величезний склад (фото та відео)

Попередньо в будівлі перебувало понад тисячу людей

Вдень у середу, 3 серпня, у російському Підмосков’ї спалахнув великий склад Озон, — площу пожежі оцінюють у десятки тисяч квадратних метрів. Дані про постраждалих наразі встановлюються.

Вражаючі фото та відео з місця подій публікують російські паблики у соцмережах.

Зазначається, що інцидент стався на складі на Новоризькому шосе в Істринському районі Підмосков’я, за лічені хвилини вогонь охопив десятки тисяч квадратних метрів.

Попередньою причиною інциденту називають коротке замикання.

На момент загоряння на складі перебувало понад тисячу осіб, більшість із них евакуювалися самостійно, чи є постраждалі — поки що невідомо.

Навколо будівлі розлітаються шматки обгорілого пластику.

Варто зауважити, що в соцмережах українці згадали про пожежі, які регулярно трапляються на російських складах боєприпасів на Донбасі, і пожартували, що і в цьому випадку відповідальність за інцидент можуть перекласти на РСЗВ HIMARS, від яких так страждають окупанти в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні в Пітері горіло величезне судно.