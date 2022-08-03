"Спишут на HIMARS": в Подмосковье вспыхнул огромный склад (фото и видео)

Предварительно в здании находилось более тысячи человек

Днем в среду, 3 августа, в российском Подмосковье загорелся большой склад Озон, — площадь пожара оценивают в десятки тысяч квадратных метров. Данные о пострадавших пока устанавливаются.

Впечатляющие фото и видео с места событий публикуют российские паблики в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел на складе на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья, — за считанные минуты огонь охватил десятки тысяч квадратных метров.

Предварительной причиной инцидента называют короткое замыкание.

На момент возгорания на складе находилось более тысячи человек, большинство из них эвакуировались самостоятельно, есть ли пострадавшие, — пока еще неизвестно.

Вокруг здания разлетаются куски обгоревшего пластика.

Стоит заметить, что в соцсетях украинцы вспомнили о пожарах, которые регулярно случаются на российских складах боеприпасов на Донбассе, и пошутили, что и в этом случае ответственность за инцидент могут переложить на РСЗО HIMARS, от которых так страдают оккупанты в Украине.

Как сообщал "Телеграф", накануне в Питере горело огромное судно.