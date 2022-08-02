Информацию о пострадавших не разглашают

Несколькими днями ранее кровавый президент россии владимир путин принимал участие в мероприятиях, посвященных дню военно-морских сил, которые проходили в Петербурге, а уже сегодня, 2 августа, на территории "Адмиралтейских верфей" загорелся рыболовный траулер "Механик Маслак", строительство которого еще продолжается.

Как пишет пропагандистское российское издание "риа новости", первые сообщения и видеоподтверждение масштабного пожара на судне появились в соцсетях. Как видно на кадрах записей, которые удалось сделать очевидцам, возгорание возникло на строящемся по проекту СТ-192 траулере.

В Петербурге горит рыболовный траулер "Механик Маслак"

Кроме того, ссылаясь на пресс-службу "Адмиралтейских верфей", издание отмечает, что на судне продолжается локализация пламени. На месте работают сотрудники МЧС и самого судостроительного предприятия.

Что касается пострадавших в результате чрезвычайного происшествия, то пока эту информацию не разглашают, однако очевидцы сообщают, что находившиеся на корабле люди якобы успели покинуть его еще до момента возникновения возгорания. Информацию о причинах возникновения пожара в россии также не сообщают.

Ранее "Телеграф" сообщал, как вблизи знаменитого украинского острова Змеиный, расположенного в акватории Черного моря, украинские защитники подбили еще один корабль оккупационной армии россии — "Василий Бех".