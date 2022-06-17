В районе Змеиного подбит еще один корабль оккупантов

Судно перевозило личный состав росармии, в том числе ЗРК "Тор"

В акватории Черного моря, на 114-й день противостояния врагу, украинские защитники подбили российский буксир "василий бех". Судно было поражено бойцами ВМС ВС Украины во время транспортировки боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота на остров Змеиный.

Об этом в пятницу, 17 июня, сообщила пресс-служба Военно-Морских Сил ВС Украины.

"Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-Морским Силам Украины ВС Украины демилитаризировать российских захватчиков", – говорится в тексте публикации.

Информацию о ликвидации очередного российского "аналоговнет" подтвердил руководитель Одесской ОВА Максим Марченко. По его словам, буксир черноморского флота был поражен украинской ракетой "Harpoon".

"Передавайте привет команде крейсера "москва"!", — написал он.

Стоит отметить, что "демилитаризованный" украинскими бойцами корабль, водоизмещение которого составляет около 1605 тонн, было построено на астраханском судоремонтном заводе "василий бех". В состав черноморского флота российской федерации его приняли в 2017 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по российскому вражескому кораблю "всеволод бобров", который принято считать одним из новейших во флоте федерации.