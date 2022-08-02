Після візиту путіна на день вмс рф в Пітері спалахнув корабель (фото, відео)

Інформацію про постраждалих не розголошують

Кількома днями раніше кривавий президент росії володимир путін брав участь у заходах, присвячених дню військово-морських сил, які проходили у Петербурзі, а вже сьогодні, 2 серпня, на території "Адміралтейських верфей" загорівся рибальський траулер "Механік Маслак", будівництво якого ще триває.

Як пише пропагандистське російське видання "ріа новини", перші повідомлення та відеопідтвердження масштабної пожежі на судні з'явилися у соцмережах. Як видно на кадрах записів, які вдалося зробити очевидцям, загоряння виникло на траулері, який будується за проєктом СТ-192.

У петербурзі горить рибальський траулер "Механік Маслак"

Крім того, посилаючись на пресслужбу "Адміралтейських верфей", видання зазначає, що наразі на судні триває локалізація полум'я. На місці працюють співробітники МНС та самого суднобудівного підприємства.

Що стосується постраждалих у результаті надзвичайно події, то поки що цю інформацію не розголошують, проте очевидці повідомляють, що люди, які перебували на кораблі, нібито встигли покинути його ще до моменту виникнення займання. Інформацію щодо причин виникнення пожежі у росії також не повідомляють.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як поблизу славнозвісного українського острова Зміїний, який розташований в акваторії Чорного моря, українські захисники підбили ще один корабель окупаційної армії росії — "Василь Бех".