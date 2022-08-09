Питання не закрите: у США внесли конкретику про постачання винищувачів F-16 Україні

Україна поки не отримає бойових літаків від США

США не постачатимуть Україні винищувачі F-16, проте переговори з цього приводу ще тривають, а тому такі постачання не виключені у майбутньому.

Як розповів заступник голови Пентагону з політичних питань Колін Каль під час брифінгу, остаточний аналіз цього питання ще не завершено. Водночас він не став виключати, що постачання західних літаків як військової допомоги Україні відбудеться в майбутньому.

Каль зазначив, що США фокусують увагу на тому, які види озброєння необхідні ЗСУ зараз і для поточних реалій бойових дій.

"Ми концентруємо увагу на цих речах, а не на тому, що може бути поставлено через рік, два, три роки й таке інше", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, розмови про постачання Україні західних літаків активувалися у середині липня, коли палата представників Конгресу проголосувала за виділення 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів.

Начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун після цього заявляв, що може йтися про постачання не американських винищувачів F-16, а, наприклад, шведських Gripen, європейських Eurofighter або французьких Rafale.

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До речі, міністр оборони України Олексій Резніков раніше говорив, що F-16 не є найоптимальнішим варіантом для України і що шведські "Гріпени" будуть більш відповідним рішенням.

Водночас інші американські чиновники говорили, що у питанні авіації може йтися про постачання не лише винищувачів, а й штурмовиків A-10.