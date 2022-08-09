Вопрос не закрыт: в США внесли конкретику о поставках истребителей F-16 Украине

Украина пока не получит боевые самолеты от США

США не будут поставлять Украине истребители F-16, однако переговоры по этому поводу еще продолжаются, а потому такие поставки не исключены в будущем.

Как рассказал заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга, окончательный анализ этого вопроса еще не завершен. Вместе с тем он не стал исключать, что поставки западных самолетов в качестве военной помощи Украине произойдут в будущем.

Каль отметил, что США фокусируют внимание на том, какие виды вооружения необходимы ВСУ в настоящее время и для текущих реалий боевых действий.

"Мы концентрируем внимание на этих вещах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее", — сказал он.

Как сообщалось ранее, разговоры о поставках Украине западных самолетов активировались в средине июля, когда палата представителей Конгресса проголосовала за выделение 100 миллионов долларов на подготовку украинских пилотов.

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун после этого заявлял, что речь может идти о поставках не американских истребителей F-16, а, например, шведских Gripen, европейских Eurofighter или французских Rafale.

Читайте также: Категория Украина США выделили Украине крупнейший пакет военной помощи: что в нем В пакет входят дополнительные снаряды для HIMARS и большое количество снарядов к 155-мм орудиям

К слову, министр обороны Украины Алексей Резников ранее говорил, что F-16 не являются самым оптимальным вариантом для Украины и что шведские "Грипены" будут более подходящим решением.

Вместе с тем другие американские чиновники говорили, что в вопросе авиации речь может идти о поставках не только истребителей, но и штурмовиков A-10.