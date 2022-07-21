Украине могут предоставить западные истребители: что известно

Обговариваются поставки не только американских самолетов

Украинские военные могут получить не только истребители советско-российского производства от стран партнеров, но и западные модели вооружения.

Об этом сообщает Politico, цитируя слова начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна. Он отметил, что "это будет что-то нероссийское", но не назвал что именно.

Во время беседы с журналистами на Аспенском форуме по безопасности генерал Браун назвал среди вариантов, которые могут быть отправлены в Украину американские истребители, Gripen из Швеции, Eurofighter или Rafale (Eurofighter — производитель Европейский консорциум с локацией в Германии и Rafale — Франция, — ред.)

Неясно не только какие именно самолеты будут отправлены в Украину и когда это произойдет, но издание отмечает, что комментарий генерала показывает, что обсуждение продвигается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские пилоты могут получить шанс обучаться использовать американские военные истребители F-16 — Палата представителей проголосовала за, но документ еще должен голосовать Конгресс и подписать президент США.