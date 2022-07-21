Україні можуть надати західні винищувачі: що відомо

Обговорюються поставки не лише американських літаків

Українські військові можуть отримати не лише винищувачі радянсько-російського виробництва від країн-партнерів, а й західні моделі озброєння.

Про це повідомляє Politico, цитуючи слова начальника штабу ВПС США генерала Чарльза Брауна. Він зазначив, що "це буде щось неросійське", але не назвав що саме.

Під час бесіди з журналістами на Аспенському безпековому форумі генерал Браун назвав серед варіантів, які можуть бути відправлені в Україну американські винищувачі, Gripen зі Швеції, Eurofighter або Rafale (Eurofighter — виробник Європейського консорціуму з локацією в Німеччині та Rafale — Франція, — ред. )

Незрозуміло не лише які саме літаки будуть відправлені в Україну і коли це станеться, але видання зазначає, що коментар генерала показує, що обговорення просувається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські пілоти можуть отримати шанс навчатися використовувати американські військові винищувачі F-16 — Палата представників проголосувала за, але документ ще має голосувати Конгрес і підписати президент США.