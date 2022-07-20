США і союзники готуються закрити небо над Україною: коли та яким чином

Намір США передати Україні сучасні американські винищувачі F-15 та F-16, на який Києву натякнули днями, може бути частиною довгострокового плану з формування нових Військово-повітряних сил для захисту повітряного простору нашої держави. Зокрема, зараз Америка із союзниками по НАТО вивчає можливості для запуску тривалої програми із відповідного навчання українських пілотів.

Про це розповів начальник штабу ВПС США, чотиризірковий генерал Чарльз Браун. За його словами, які цитує Reuters, при роботі над цією програмою багато уваги приділяється обстановці на полі бою в Україні і можливості української армії знімати пілотів з бойових чергувань та направляти їх на тренування за кордон.

Браун зазначив, що американські пілоти проходять навчання на нових типах літаків за 2-4 місяці. Він спрогнозував, що для України цей перехід може бути "дещо складнішим", адже українські ВПС до початку війни були побудовані на радянських літаках старого зразка, дуже відмінного від американської техніки.

Втім, генерал заявив, що по допомогу Україна може звернутись до країн НАТО, які мають досвід переходу з радянських літаків на західні системи. "Я цілком упевнений, що деякі з наших партнерів по НАТО, які зробили це, дійсно спроможні отримати уроки, які можуть допомогти українцям зрозуміти, як краще здійснити цей перехід", — сказав Браун. Втім, він не став коментувати ймовірні строки початку такої підготовки.

Як відомо, в американському оборонному бюджеті на 2023 рік закладено 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів роботі з винищувачами F-15 та F-16. Документ уже пройшов Палату представників, але попереду у нього ще обговорення в Конгресі та підпис президента. Втім, міністр оборони України Олексій Резніков у нещодавньому інтерв’ю відзначив, що американські літаки можуть бути не найкращим рішенням для наших ВПС.