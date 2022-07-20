США и союзники готовятся закрыть небо над Украиной: когда и каким образом

Намерение США передать Украине современные американские истребители F-15 и F-16, на которое Киеву намекнули на днях, может быть частью долгосрочного плана формирования новых Военно-воздушных сил для защиты воздушного пространства нашего государства. В частности, сейчас Америка с союзниками по НАТО изучает возможности для запуска длительной программы по соответствующему обучению украинских пилотов.

Об этом рассказал начальник штаба ВВС США, четырехзвездный генерал Чарльз Браун. По его словам, которые цитирует Reuters, при работе над этой программой много внимания уделяется обстановке на поле боя в Украине и возможности украинской армии снимать пилотов с боевых дежурств и направлять их на тренировки за границу.

Браун отметил, что американские пилоты проходят обучение на новых типах самолетов за 2-4 месяца. Он спрогнозировал, что для Украины этот переход может быть несколько сложнее, ведь украинские ВВС до начала войны были построены на советских самолетах старого образца, очень отличного от американской техники.

Впрочем, генерал заявил, что за помощью Украина может обратиться к странам НАТО, имеющим опыт перехода с советских самолетов на западные системы. "Я вполне уверен, что некоторые из наших партнеров по НАТО, которые сделали это, действительно способны извлечь уроки, которые могут помочь украинцам понять, как лучше осуществить этот переход", — сказал Браун. Впрочем, он не стал комментировать возможные сроки начала такой подготовки.

Как известно, в американском оборонном бюджете на 2023 год заложено 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов работе с истребителями F-15 и F-16. Документ уже прошел Палату представителей, но впереди у него еще обсуждение в Конгрессе и подпись президента. Впрочем, министр обороны Украины Алексей Резников в недавнем интервью отметил, что американские самолеты могут оказаться не лучшим решением для наших ВВС.