Новітня авіація та навчання для пілотів ЗСУ: США виділять Україні десятки мільйонів доларів

Інформацію про кількість та тип літаків для України поки не оприлюднюють

Військова допомога США для України, яка бореться з російською агресією, від початку війни вражає своїми об'ємами, однак американський уряд не збирається на цьому зупинятися. Стало відомо, що Україні виділять ще 100 мільйонів доларів на підготовку українських військових пілотів.

Про це у вівторок, 26 липня, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Американський уряд виділив 100 мільйонів доларів на підготовку військових пілотів України у 2023 році. Можливо, це станеться раніше. Але йдеться про серйозний крок. Це свідчить про серйозність намірів США", — сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат також зазначив, що Україна у майбутньому буде отримувати новітню авіаційну техніку. Однак, поки що інформація про кількість і тип літаків, які будуть передаватися західними партнерами нашій країні, не оприлюднюється.

Нагадаємо, що Україна крім зброї просить у США про постачання скрапленого газу за програмою ленд-лізу, яку підписав американський президент Джо Байден. Так званий "газовий ленд-ліз" необхідний нашій державі для того, щоб пройти новий опалювальний сезон, який через війну може виявитися дуже складним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США оголосили про постачання Україні чергового пакету військової допомоги, який включатиме додаткові реактивні системи залпового вогню, а також велику кількість дронів-камікадзе Phoenix Ghost.