Україна хоче від США стратегічний товар по ленд-лізу: подробиці

Кабмін вже звернувся до американського уряду з відповідним проханням

Україна рішуче налаштована отримати за програмою ленд-лізу від США не тільки зброю для боротьби з російськими окупантами, а й газ для проходження наступного опалювального сезону.

Як повідомив у вівторок, 26 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Кабмін вже звернувся до уряду США з проханням про надання нашій країні так званого "газового ленд-лізу".

Прем'єр зазначив, що це потрібно Україні для того, щоб стабільно пройти наступний опалювальний сезон.

"Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв", — зазначив глава Уряду.

Нагадаємо, що видання Foreign Policy ще у червні з посиланням на заяву керівника "Нафтогазу" Юрія Вітренка повідомляло про те, що Київ розраховує на отримання від США скрапленого газу саме за програмою ленд-лізу. Таким чином наша країна має намір отримати 6 млрд кубометрів палива. Важливо, що Україна для цього хоче залучити міжнародне фінансування, яке використають на придбання ресурсів у країнах Близького Сходу та Північної Африки. Крім того, розробляються альтернативні маршрути постачання газу в Україну — можливий варіант, що за програмою ленд-лізу скраплений газ спершу доставлятимуть до Європи, а вже звідти трубопроводом до України. Розраховуватися з США наша країна планує після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представники влади країни-агресора рф відреагували на "газовий ленд-ліз" для України дуже зухвало. Очевидно, що можливість України отримати незалежність від російського газу "за поребриком" нікому не сподобалася.