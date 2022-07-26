Украина хочет от США стратегический товар по ленд-лизу: подробности

Кабмин уже обратился к американскому правительству с соответствующей просьбой

Украина решительно настроена получить по программе ленд-лиза от США не только оружие для борьбы с российскими оккупантами, но и газ для прохождения следующего отопительного сезона.

Как сообщил во вторник, 26 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Кабмин уже обратился к правительству США с просьбой о предоставлении нашей стране так называемого "газового ленд-лиза".

Премьер отметил, что это нужно Украине для того, чтобы стабильно пройти следующий отопительный сезон.

"Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", — отметил глава Правительства.

Напомним, что издание Foreign Policy еще в июне со ссылкой на заявление руководителя "Нефтегаза" Юрия Витренко сообщало о том, что Киев рассчитывает на получение от США сжиженного газа именно по программе ленд-лиза. Таким образом, наша страна намерена получить 6 млрд кубометров топлива. Важно, что Украина для этого хочет привлечь международное финансирование, которое будет использоваться на приобретение ресурсов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, разрабатываются альтернативные маршруты поставки газа в Украину — возможен вариант, что по программе ленд-лиза сжиженный газ будут сначала доставлять в Европу, а уже оттуда по трубопроводу в Украину. Рассчитываться с США наша страна планирует после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представители власти страны-агрессора россии отреагировали на "газовый ленд-лиз" для Украины очень дерзко. Очевидно, что возможность Украины обрести независимость от российского газа "за поребриком" никому не понравилась.