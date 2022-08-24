Величезний подарунок Україні на День Незалежності: Байден зробив заяву

Президент США підписав виділення Україні найбільшого з початку війни траншу допомоги — майже 3 мільярди доларів

Після виділення напередодні нового пакету військової допомоги, який включає бронетехніку, США оголосили про розширення фінансування оборони України. Американський президент Джо Байден підписав виділення для нашої країни 2,98 млрд долларів.

Про це він повідомив у привітанні з нагоди свята, яке опубліковане на сайті Білого дому.

"Від імені всіх американців вітаю народ України із Днем Незалежності. За останні півроку українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі. Вони були рішучі і сильні перед повномасштабним вторгненням росії в Україну. І сьогодні — це не лише свято минулого, а й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається і залишиться суверенною та незалежною державою", — йдеться у привітанні.

Президент Америки вкотре підтвердив відданість своєї країни підтримці українського спротиву агресору і додав: "У рамках цього зобов'язання я з гордістю оголошую про наш найбільший на сьогоднішній день транш допомоги в галузі безпеки: приблизно 2,98 мільярда доларів США у вигляді зброї та спорядження, які будуть надані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України".

За словами Байдена, за ці кошти Україна зможе для захисту у довгостроковій перспективі придбати:

системи протиповітряної оборони;

артилерійські системи та боєприпаси;

протиракетні безпілотні повітряні системи;

радари.

"Я знаю, що цей день незалежності гірко-солодкий для багатьох українців, оскільки тисячі людей було вбито чи поранено, мільйони були змушені залишити свої будинки, і багато інших стали жертвами звірств та нападів з боку росії. Але шість місяців нещадних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік своєї незалежності", — наголосив Байден.

У своєму привітанні він відзначив, що американці, в тому числі українського походження, і далі стоять поруч із нами і сподіваються, що у найближчі десятиліття українці продовжать прославляти свою батьківщину як демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу державу.

Раніше у середу про наймасштабніший пакет допомоги від США повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. "Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд. дол США до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку. Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України", — написав він на своїй Facebook-сторінці.

Як повідомляв "Телеграф", до Дня незалежності України Норвегія та Великобританія оголосили, що нададуть ЗСУ небачені раніше на фронті розвідувальні мікродрони.