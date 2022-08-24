Огромный подарок Украине в День Независимости: Байден сделал заявление

Президент США подписал выделение Украине крупнейшего с начала войны транша помощи — почти 3 миллиарда долларов

После выделения накануне нового пакета военной помощи, включающего бронетехнику, США объявили о расширении финансирования обороны Украины. Американский президент Джо Байден подписал выделение для нашей страны 2,98 млрд долларов.

Об этом он сообщил в поздравлении по случаю праздника, которое опубликовано на сайте Белого дома.

"От имени всех американцев поздравляю народ Украины с Днем Независимости. За последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе. Они были решительны и сильны перед полномасштабным вторжением россии в Украину. И сегодня — это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение. того, что Украина с гордостью остается и останется суверенным и независимым государством", — говорится в поздравлении.

Президент Америки еще раз подтвердил преданность своей страны поддержке украинского сопротивления агрессору и добавил: "В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины".

По словам Байдена, за эти средства Украина сможет для защиты в долгосрочной перспективе приобрести:

системы противовоздушной обороны;

артиллерийские системы и боеприпасы;

противоракетные беспилотные воздушные системы;

радары.

"Я знаю, что этот день независимости горько-сладок для многих украинцев, поскольку тысячи людей были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и многие другие стали жертвами зверств и нападений со стороны россии. Но шесть месяцев беспощадных атак лишь укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за тридцать один год своей независимости", — подчеркнул Байден.

В своем приветствии он отметил, что американцы, в том числе украинского происхождения, и дальше стоят рядом с нами и надеются, что в ближайшие десятилетия украинцы продолжат прославлять свою родину как демократическое, независимое, суверенное и преуспевающее государство.

Ранее в среду о самом масштабном пакете помощи от США сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. "Сегодня получим от Соединенных Штатов 3 млрд долл. США в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта. Средства поступят через механизм Всемирного Банка. Благодарим наших американских партнеров и команду Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком для нашей страны в День Независимости Украины", — написал он на своей Facebook-странице.

Как сообщал "Телеграф", ко Дню независимости Украины Норвегия и Великобритания объявили, что предоставят ВСУ невиданные ранее на фронте разведывательные микродроны.