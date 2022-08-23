Оружие для наступления? Что особенного в новой военной поставке от США

В поставке есть вооружение и бронетехника, которые могут помочь справиться с проблемой боев и минирования на юге Украины

Новое вооружение, запланированное в ближайшем пакете помощи от США Украине, включает в себя такие виды оружия, которые могут пригодиться в боях с россиянами на более близких дистанциях. Это может быть сигналом о том, что Украина видит возможность контрнаступательных действий.

О перспективах возвращения позиций пишет The Washington Рost. Издание отмечает, что последний пакет помощи может быть первым шагом к решению проблем украинских военных в вооружении, которое требуется для начала контратаки. В частности, речь идет про возможность преодолевать заминированные участки и вести бой на разной дистанции.

Отмечается, что кроме взрывоустойчивых бронемашин MRAP, которые оснащены специальными роликами, в пакете военной помощи также более легкие и маневренные орудия и ракетные установки меньшей дальности. Чиновник Пентагона, с которым общались журналисты отметил, что это повысит мобильность украинских военных на юге Украины и возможность подхода к заминированным российским позициям.

Более ранние поставки, включая так эффективно проявившие себя HIMARS, позволили сократить обстрелы со стороны россии и ослабить местами их позиции, но не привели к сдвигу на фронте.

Но не все эксперты считают, что речь идет о вероятном контрнаступлении из-за переданного вооружения. Часть из него — более приемлемая альтернатива, в частности MRAP лучше небронированных грузовиков. Может также быть и экономическая причина. Но, по утверждению эксперта по российским вооруженным силам Роба Ли, классическое контрнаступление может не быть выгодно Украине. По его мнению имеет наибольший смысл стратегия истощения.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что США планируют передать Украине новый вид высокоточных снарядов. В августе поставки вооружения от США и Германии стали рекордными за все время вторжения, считает журналист Юрий Бутусов.