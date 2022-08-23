Оружие для наступления? Что особенного в новой военной поставке от США
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В поставке есть вооружение и бронетехника, которые могут помочь справиться с проблемой боев и минирования на юге Украины
Новое вооружение, запланированное в ближайшем пакете помощи от США Украине, включает в себя такие виды оружия, которые могут пригодиться в боях с россиянами на более близких дистанциях. Это может быть сигналом о том, что Украина видит возможность контрнаступательных действий.
О перспективах возвращения позиций пишет The Washington Рost. Издание отмечает, что последний пакет помощи может быть первым шагом к решению проблем украинских военных в вооружении, которое требуется для начала контратаки. В частности, речь идет про возможность преодолевать заминированные участки и вести бой на разной дистанции.
Отмечается, что кроме взрывоустойчивых бронемашин MRAP, которые оснащены специальными роликами, в пакете военной помощи также более легкие и маневренные орудия и ракетные установки меньшей дальности. Чиновник Пентагона, с которым общались журналисты отметил, что это повысит мобильность украинских военных на юге Украины и возможность подхода к заминированным российским позициям.
Более ранние поставки, включая так эффективно проявившие себя HIMARS, позволили сократить обстрелы со стороны россии и ослабить местами их позиции, но не привели к сдвигу на фронте.
Но не все эксперты считают, что речь идет о вероятном контрнаступлении из-за переданного вооружения. Часть из него — более приемлемая альтернатива, в частности MRAP лучше небронированных грузовиков. Может также быть и экономическая причина. Но, по утверждению эксперта по российским вооруженным силам Роба Ли, классическое контрнаступление может не быть выгодно Украине. По его мнению имеет наибольший смысл стратегия истощения.
Ранее "Телеграф" сообщал, что США планируют передать Украине новый вид высокоточных снарядов. В августе поставки вооружения от США и Германии стали рекордными за все время вторжения, считает журналист Юрий Бутусов.