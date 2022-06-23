Генсек НАТО зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні та пояснив, чим допоможе альянс

Країни-учасниці НАТО вважають військову допомогу Україні своїм моральним і політичним зобов'язанням

Україна буде довго воювати з росією, проте союзники НАТО готові й надалі постачати Києву потужне озброєння. І робитимуть це стільки, скільки буде потрібно, аби все ж зупинити агресора.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг, — пише Politico. За його словами, невпинне постачання зброї Україні є "політичним і моральним зобов'язанням" її союзників. Він наголосив, що навіть враховуючи довготривале протистояння москві, зброя буде надходити Києву упродовж тривалого часу.

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"Так довго, наскільки це потрібно, весь мій меседж полягає в тому, що ми повинні бути готові до довгого шляху. Я не можу точно сказати, скільки триватиме ця війна. Але я просто кажу особам, які ухвалюють рішення в столицях НАТО… що ми маємо політичний і моральний обов’язок надавати суттєву підтримку протягом тривалого часу", — сказав він.

Столтенберг також додав, що на даному етапі Україні потрібне новітня та важка зброя, тож її постачання необхідно не припиняти "як це вже давно роблять союзники по НАТО". А також нагадав про роль, яку НАТО може відіграти у забезпеченні підтримки.

Наостанок він відзначив, що фактично війна в Україні почалася ще у 2014 році, коли російська федерація окупувала кримський півострів і підтримала бойовиків у східній частині української держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час великого брифінгу для преси, який нещодавно відбувся, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-учасниці альянсу готові надалі постачати зборю Україні, включно з далекобійною артилерією.