россия может открыть второй фронт и не исчерпала запас снарядов: откровения немецкого генерала

россия накапливала военную мощь долго и у нее есть возможности

Пока страны НАТО готовятся к долгому противостоянию Украины и россии и заявляют о своей поддержке, в Европе напоминают о военных возможностях рф. Так, Эберхард Цорн генерал и генеральный инспектор немецкой армии отметил, что у россии масштабные военные запасы и она может открыть второй фронт в случае потребности.

В интервью Reuters он отметил, что в войне с Украиной не участвует большая часть российского флота, а также есть опасный для НАТО потенциал у воздушных сил рф. Также Цорн уверен в потенциале сухопутных войск рф в открытии второго фронта, несмотря на то, что большая часть связана войной в Украине.

Одной из вероятных горячих точек в статье называется Калининград, который находится между Литвой и Польшей, россия размещает там вооружение. Цорн также считает, что россия может расшить конфликт на региональном уровне. Он считает такой поступок неразумным, но уточняет, что боеприпасы у россии не скоро подойдут к концу. Он оценил количество артиллерийских снарядов выпущенных по Украине в день от 40 до 60 тысяч, боезапас россии частично старый и неточный: "но именно они наносят большие разрушения гражданской инфраструктуре".

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Генерал высказался и про перспективы завершения войны, отметив, что россия двигается вперед силой ударов своей артиллерии, не считаясь с жертвами среди гражданского населения и военного решения конфликта пока не предвидится. Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии может возникнуть "снарядный голод" уже к концу года. Изнашиваются также и стволы их орудий. Украине тем временем обещают новую военную помощь: снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и современные мини-беспилотники.