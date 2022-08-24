Сверхнужное вооружение и снаряды на 3 миллиарда: в Пентагоне рассказали, что получит Украина от США
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Это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины
Пакет военной помощи Украине стоимостью почти 3 миллиарда долларов, о котором объявил президент США Джозеф Байден, рассчитан на долгосрочную перспективу и включает как системы ПРО , радары и снаряды, так и финансирование обучения украинских военных, сообщает в среду, 24 августа, пресс-служба Министерства обороны США.
"Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных приоритетных возможностей Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла продолжать защищать себя как независимое, суверенное и процветающее государство. На сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины", — говорится в сообщении.
Также в Пентагоне сообщили, что именно предусматривает данный пакет военной помощи Украине, а именно:
- Шесть дополнительных национальных усовершенствованных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS;
- Боекомплект 155-мм артиллерии до 245 000 снарядов;
- Боекомплект 120-мм минометов до 65 000 мин;
- До 24 противоартиллерийских РЛС;
- Беспилотные авиационные системы (БАС) Puma и вспомогательное оборудование для систем БАС Scan Eagle;
- Системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE;
- Ракетные системы с лазерным наведением;
- Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Как сообщалось, к 31-ому Дню независимости Украины Норвегия и Великобритания объявили, что предоставят ВСУ невиданные ранее на фронте разведывательные микродроны.