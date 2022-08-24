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Сверхнужное вооружение и снаряды на 3 миллиарда: в Пентагоне рассказали, что получит Украина от США

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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США отправляют очередную партию военной помощи Украине Новость обновлена 24 августа 2022, 21:59
США отправляют очередную партию военной помощи Украине

Это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины

Пакет военной помощи Украине стоимостью почти 3 миллиарда долларов, о котором объявил президент США Джозеф Байден, рассчитан на долгосрочную перспективу и включает как системы ПРО , радары и снаряды, так и финансирование обучения украинских военных, сообщает в среду, 24 августа, пресс-служба Министерства обороны США.

"Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных приоритетных возможностей Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла продолжать защищать себя как независимое, суверенное и процветающее государство. На сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины", — говорится в сообщении.

Также в Пентагоне сообщили, что именно предусматривает данный пакет военной помощи Украине, а именно:

  • Шесть дополнительных национальных усовершенствованных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS;
  • Боекомплект 155-мм артиллерии до 245 000 снарядов;
  • Боекомплект 120-мм минометов до 65 000 мин;
  • До 24 противоартиллерийских РЛС;
  • Беспилотные авиационные системы (БАС) Puma и вспомогательное оборудование для систем БАС Scan Eagle;
  • Системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE;
  • Ракетные системы с лазерным наведением;
  • Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Как сообщалось, к 31-ому Дню независимости Украины Норвегия и Великобритания объявили, что предоставят ВСУ невиданные ранее на фронте разведывательные микродроны.

Теги:
#Украина #США #ПВО #Вооружение #Снаряды #Военная помощь #NASAMS