Сверхнужное вооружение и снаряды на 3 миллиарда: в Пентагоне рассказали, что получит Украина от США

Это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины

Пакет военной помощи Украине стоимостью почти 3 миллиарда долларов, о котором объявил президент США Джозеф Байден, рассчитан на долгосрочную перспективу и включает как системы ПРО , радары и снаряды, так и финансирование обучения украинских военных, сообщает в среду, 24 августа, пресс-служба Министерства обороны США.

"Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных приоритетных возможностей Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла продолжать защищать себя как независимое, суверенное и процветающее государство. На сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины", — говорится в сообщении.

Также в Пентагоне сообщили, что именно предусматривает данный пакет военной помощи Украине, а именно:

Шесть дополнительных национальных усовершенствованных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS;

Боекомплект 155-мм артиллерии до 245 000 снарядов;

Боекомплект 120-мм минометов до 65 000 мин;

До 24 противоартиллерийских РЛС;

Беспилотные авиационные системы (БАС) Puma и вспомогательное оборудование для систем БАС Scan Eagle;

Системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE;

Ракетные системы с лазерным наведением;

Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Как сообщалось, к 31-ому Дню независимости Украины Норвегия и Великобритания объявили, что предоставят ВСУ невиданные ранее на фронте разведывательные микродроны.