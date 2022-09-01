путін придумав нову "мету" війни проти України

Цілі війни в Україні постійно змінюються

У четвер, 1 вересня, на 190-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в кремлі озвучили нову мету так званої "спецоперації".

З відповідною заявою виступив у четвер, 1 вересня, президент росії володимир путін. Він сказав, що метою війни в Україні є "ліквідація антиросійського анклаву".

"На території України створюється загрозливий для самої росії антиросійський анклав, його ліквідація — мета спеціальної військової операції", — заявив путін у ході відвідування Музейного та театрально-освітнього комплексу в Калінінграді. Там голова кремля провів відкритий урок "Розмова про важливе", учасниками якого стали переможці олімпіад та конкурсів у галузі культури, мистецтва, науки та спорту.

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Нагадаємо, путін, оголошуючи про початок повномасштабної війни в Україні, заявляв, що метою "спецоперації" є "денацифікація" та "демілітаризація". Через півроку російські політики все рідше використовують ці терміни, говорячи про цілі війни.

Раніше повідомлялося, що у путіна почалися проблеми й з другою рукою. Це було помітно під час останньої зустрічі президента росії з главою Росгвардії віктором золотовим.