Тягнутимуть до останнього: доктор Комаровський дав песимістичний прогноз щодо смерті путіна

Сучасна медицина здатна підтримувати життя у тілі, яке уже не здатне самостійно дихати, а путін поки сам розмовляє і ходить

Поки весь світ намагається розгледіти нові симптоми хвороби володимира путіна, професійні медики ставляться до чуток про його погане здоров’я скептично. Зокрема відомий український педіатр Євген Комаровський, добре знайомий з можливостями сучасної медицини, песимістично прогнозує: навіть якщо диктатор хворий, його стан завдяки передовим технологіям зможуть підтримувати ще довго.

Про це Комаровський розповів в інтерв’ю "24 каналу". За його словами, нинішній рівень розвитку медицини дозволяє "тягнути" людину з практично будь-яким діагнозом впродовж дуже тривалого часу. Підтримувати життя можливо навіть у тілі, яке вже не здатне дихати самостійно, нагадав медик. "Я це все до чого – як би не називалась його болячка, допомогти померти завтра – можуть. Але, з огляду на те, що ми бачимо, то шансів на блискавичну і неочікувану смерть путіна – небагато", — сказав він.

Комаровський уточнив, що марно сподіватись на швидку природну смерть людини, яка самостійно ходить, розмовляє і може без допомоги підніматись трапом літака. "Тому, нам варто змиритись хоча б із тим, що наша головна надія — на допомогу ззовні. Зараз не мовиться про внутрішні ресурси його організму. Дуже важливо не сподіватись на страшні болячки путіна", – закликав Комаровський.

Особливо він звернув увагу на те, як українці щиро сподіваються, що кремлівського воєнного злочинця доб’є якась із численних форм раку, які йому приписують. На думку лікаря, навіть якщо це так, із сучасним рівнем медицини це не вирок і прожити з пухлиною можна багато років. "Тому нам не варто розраховувати на те, що онкологія піде Україні назустріч", – зазначив медик.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше Комаровський назвав ймовірний діагноз путіна, пов'язаний із перенесеним коронавірусом, який міг порушити його розумові функції.