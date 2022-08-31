Тепер і ліва: у путіна почала відніматись друга рука – помічено нові симптоми
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Під час зустічі з головою росгвардії диктатор хапався за стіл уже обома руками
Після битви з комаром в кінці липня, коли весь світ побачив, що у російського диктатора володимира путіна майже не працює права рука, пройшов місяць і тепер, схоже, у нього починає відніматись ще й ліва. Принаймні, під час зустрічі з головою росгвардії і своїм колишнім охоронцем віктором золотовим диктатор продемонстрував нові симптоми.
Про них написало британське видання Express. Його журналісти помітили, що путін під час зустрічі, яку записували на камеру, тримався за стіл не тільки правою, але й лівою рукою. Таким чином, на думку оглядачів, кремлівський карлик намагається втихомирити тремтіння кінцівок, яке ймовірно розвинулось в нього через хворобу Паркінсона. Його постава теж була далекою від прямої та вільної – диктатор втягнув голову у плечі і весь зіщулився.
Втім, путін не тільки хапався обома руками за кришку стола. Під час доповіді золотова про ситуацію на фронтах в Україні він також закусував губу. Це, на думку журналістів, прямо вказує на сильний стрес. Можливо через те, що путін знає правду про початок контрнаступу на півдні і відчутно нервує через це.
Як повідомляв "Телеграф", напередодні з’явилась інформація, що на нарадах з військовим керівництвом росії через ситуацію на Херсонщині путін пережив настільки потужне нервове перенапруження, що йому довелось викликати лікарів. Вони приводили його до ладу впродовж цілих 20 хвилин.