Тепер і ліва: у путіна почала відніматись друга рука – помічено нові симптоми

Під час зустічі з головою росгвардії диктатор хапався за стіл уже обома руками

Після битви з комаром в кінці липня, коли весь світ побачив, що у російського диктатора володимира путіна майже не працює права рука, пройшов місяць і тепер, схоже, у нього починає відніматись ще й ліва. Принаймні, під час зустрічі з головою росгвардії і своїм колишнім охоронцем віктором золотовим диктатор продемонстрував нові симптоми.

путіну явно некомфортно сидіти у кріслі

Про них написало британське видання Express. Його журналісти помітили, що путін під час зустрічі, яку записували на камеру, тримався за стіл не тільки правою, але й лівою рукою. Таким чином, на думку оглядачів, кремлівський карлик намагається втихомирити тремтіння кінцівок, яке ймовірно розвинулось в нього через хворобу Паркінсона. Його постава теж була далекою від прямої та вільної – диктатор втягнув голову у плечі і весь зіщулився.

Втім, путін не тільки хапався обома руками за кришку стола. Під час доповіді золотова про ситуацію на фронтах в Україні він також закусував губу. Це, на думку журналістів, прямо вказує на сильний стрес. Можливо через те, що путін знає правду про початок контрнаступу на півдні і відчутно нервує через це.

Читайте також: Категорія Новини Росії Вмирати не збирається: журналіст здивував прогнозом щодо здоров’я путіна Цілком імовірно, що смерть диктатора не буде такою швидкою, як на це сподіваються багато українців.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні з’явилась інформація, що на нарадах з військовим керівництвом росії через ситуацію на Херсонщині путін пережив настільки потужне нервове перенапруження, що йому довелось викликати лікарів. Вони приводили його до ладу впродовж цілих 20 хвилин.